إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل - في تصريح صحفي- إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما بالرصاص الحي في منطقة الرجل، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.