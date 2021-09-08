إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس
فلسطين - (أ ش أ)
أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.
وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل - في تصريح صحفي- إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما بالرصاص الحي في منطقة الرجل، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
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