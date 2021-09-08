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الصحة العالمية: 80% من جرعات اللقاح المعطاة في العالم ذهبت إلى البلدان مرتفعة الدخل

07:47 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الصحة العالمية: 80% من جرعات اللقاح المعطاة في العالم ذهبت إلى البلدان مرتفعة الدخل

منظمة الصحة العالمية

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن حوالي 80% من إجمالي 5,5 مليار جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 تم إعطاؤها على مستوى العالم ذهب إلى البلدان مرتفعة الدخل.

وأضاف جبريسوس - خلال مؤتمر صحفي - أن البلدان منخفضة الدخل أظهرت جميعها تقريبًا قدرة على إدارة حملات تحصين واسعة النطاق ضد شلل الأطفال والحصبة وأمراض أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

واعتبر أن هذه البلدان مستعدة لإدارة حملات تطعيم فعالة ضد فيروس كوفيد-19، وأن الأمر متروك الآن للمصنعين والدول الغنية لتقديم الجرعات التي تم التعهد بها لتخفيف التفاوتات على الصعيد الصحي العالمي.

وقال مدير عام الصحة العالمية: "لقد سمعنا أعذارًا من الشركات المصنعة وبعض البلدان مرتفعة الدخل تتعلق بعدم قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض على استيعاب اللقاحات".

وأضاف "نظرًا لأن الشركات المصنعة أعطت الأولوية للصفقات الثنائية مع الدول الغنية المستعدة لدفع أعلى سعر، أو كانت ملزمة قانونًا بالوفاء بها، فقد حُرمت البلدان منخفضة الدخل من الأدوات اللازمة لحماية شعوبها".

وتستهدف منظمة الصحة العالمية تمكين كل دولة في العالم من تطعيم ما لا يقل عن 40% من سكانها بحلول نهاية هذا العام، ويقول جيبريسوس إن هناك حاجة إلى زيادة عمليات تسليم الجرعات إلى الدول الفقيرة لتحقيق ذلك، بحسب الصحيفة.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس شلل الأطفال الحصبة فيروس كورونا

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