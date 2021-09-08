أمريكا تسجل 40.2 مليون إصابة ونحو 650 ألفا وفاة بكورونا منذ بدء الوباء

واشنطن - (د ب أ)

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بنسبة 4ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 2ر40 مليون حالة، حتى الساعة 0349 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 649 ألفا و973.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 43ر4 مليون إصابة إجمالا، بزيادة 2ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 3ر2% في عدد حالات الإصابة من نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 769 ألفا و402 إصابة.

وسجلت ساوث كارولينا أيضا أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 164 وفاة.