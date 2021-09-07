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السودان يعرب عن قلقه البالغ للتطورات السياسية في غينيا

08:54 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السودان يعرب عن قلقه البالغ للتطورات السياسية في غينيا

وزارة الخارجية السودانية

السودان - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ قلقها للتطورات السياسية الأخيرة التي حدثت في جمهورية غينيا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تضم صوتها إلى جانب الاتحاد الإفريقي في إدانته لمحاولة الانقلاب العسكري التي جرت في الخامس من سبتمبر الجاري، والدعوة إلى استعادة النظام الدستوري وحماية المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، على سلامة المواطنين السودانيين المتواجدين بغينيا، ووجهت سفارة السودان بداكار لمتابعة أحوال الجالية هناك.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السودانية السودان غينيا الاتحاد الإفريقي

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