السودان يعرب عن قلقه البالغ للتطورات السياسية في غينيا

السودان - (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن بالغ قلقها للتطورات السياسية الأخيرة التي حدثت في جمهورية غينيا.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تضم صوتها إلى جانب الاتحاد الإفريقي في إدانته لمحاولة الانقلاب العسكري التي جرت في الخامس من سبتمبر الجاري، والدعوة إلى استعادة النظام الدستوري وحماية المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، على سلامة المواطنين السودانيين المتواجدين بغينيا، ووجهت سفارة السودان بداكار لمتابعة أحوال الجالية هناك.