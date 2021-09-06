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وزيرا خارجية تركيا والبحرين يبحثان العلاقات الثنائية

11:49 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
وزيرا خارجية تركيا والبحرين يبحثان العلاقات الثنائية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

أنقرة - (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، مباحثات دبلوماسية مع نظيريه البحريني عبداللطيف الزياني والأوزبكي عبد العزيز كاملوف.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح البيان أن تشاووش أوغلو والزياني بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مسائل إقليمية ذات اهتمام مشترك.

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية التركي ونظيره الأوزبكي، تناولا في الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات الحاصلة في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان موجة هجرة من البلاد بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في الخامس عشر من الشهر الماضي.

وقامت أمريكا وعدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنقل جنودها والمتعاونين معها من خلال جسور جوية من أفغانستان.

مولود تشاووش أوغلو تركيا أنقرة البحرين

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