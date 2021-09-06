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حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني نجاح أسرى في الهروب من سجن إسرائيلي

07:02 م الإثنين 06 سبتمبر 2021
حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني نجاح أسرى في الهروب من سجن إسرائيلي

حزب الله اللبناني

بيروت - (د ب أ)

بارك حزب الله اللبناني للشعب الفلسطيني اليوم الإثنين نجاح مجموعة من الأسرى ‏بالتحرر من سجن إسرائيلي هو أكثر السجون الإسرائيلية تحصينًا.

وقال الحزب في بيان: ‏"يبارك حزب الله للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة نجاح مجموعة من المقاومين الأسرى ‏بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً في شمال فلسطين المحتلة".

واعتبر الحزب أن "ما قام ‏به المجاهدون الشرفاء هو إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية ‏المشددة، وفشلاً ذريعًا لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية. وهو دليل إضافي على حيوية ‏الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه".

ورأى حزب الله "في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجددًا على قضية الأسرى ‏والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة ‏بحقهم، يسأل الله العلي القدير أن يحفظ الإخوة المحررين".

وأعرب حزب الله عن أمله في "أن تتمكن قوى المقاومة من ‏تحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وأن تبقى قضيتهم حاضرة في كل المحافل".‏

يذكر أن 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد فرّوا من سجن جلبوع شمالي إسرائيل، ليل أمس الأحد، عبر نفق قاموا بحفره.

حزب الله اللبناني السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين

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