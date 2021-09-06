حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني نجاح أسرى في الهروب من سجن إسرائيلي
بيروت - (د ب أ)
بارك حزب الله اللبناني للشعب الفلسطيني اليوم الإثنين نجاح مجموعة من الأسرى بالتحرر من سجن إسرائيلي هو أكثر السجون الإسرائيلية تحصينًا.
وقال الحزب في بيان: "يبارك حزب الله للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة نجاح مجموعة من المقاومين الأسرى بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً في شمال فلسطين المحتلة".
واعتبر الحزب أن "ما قام به المجاهدون الشرفاء هو إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية المشددة، وفشلاً ذريعًا لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية. وهو دليل إضافي على حيوية الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه".
ورأى حزب الله "في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجددًا على قضية الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة بحقهم، يسأل الله العلي القدير أن يحفظ الإخوة المحررين".
وأعرب حزب الله عن أمله في "أن تتمكن قوى المقاومة من تحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وأن تبقى قضيتهم حاضرة في كل المحافل".
يذكر أن 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد فرّوا من سجن جلبوع شمالي إسرائيل، ليل أمس الأحد، عبر نفق قاموا بحفره.
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