Masrawy logo white

أمين عام الأمم المتحدة يطالب بإطلاق سراح فوري للرئيس الغيني

08:26 م الأحد 05 سبتمبر 2021
أمين عام الأمم المتحدة يطالب بإطلاق سراح فوري للرئيس الغيني

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (أ ش أ):

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يتابع شخصيا الوضع في غينيا.

وقال جوتيريش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد "أتابع شخصيا الوضع في غينيا وعن عن كثب.. وأدين بشدة السيطرة على الحكومة بقوة السلاح".

وأضاف: "أدعو لإطلاق سراح فوري لرئيس البلاد ألفا كوندي".

هذا المحتوى من

أنطونيو جوتيريش نيويورك غينيا تويتر

الخبر التالى:

وزراء صحة مجموعة العشرين يتفقون على تحقيق مزيد من العدالة في توزيع اللقاحات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
331

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289684

إجمالي الإصابات

16776

إجمالي الوفيات

241415

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر حلم المونديال.. الجابون 0-0 مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا