أمين عام الأمم المتحدة يطالب بإطلاق سراح فوري للرئيس الغيني
نيويورك - (أ ش أ):
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يتابع شخصيا الوضع في غينيا.
وقال جوتيريش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد "أتابع شخصيا الوضع في غينيا وعن عن كثب.. وأدين بشدة السيطرة على الحكومة بقوة السلاح".
وأضاف: "أدعو لإطلاق سراح فوري لرئيس البلاد ألفا كوندي".
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