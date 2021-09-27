مقتل شخص جراء زلزال في جزيرة كريت

أثينا - (د ب أ):

لقي شخص واحد حتفه جراء زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر هز مدينة إيراكليون الساحلية في جزيرة كريت اليونانية وفقا لتقارير إعلامية.

وأفادت صحيفة تو بروتو تيما بأنه من المعتقد أن هناك ثلاثة أشخاص محاصرون داخل منازل تهدمت بالقرب من مركز الزلزال على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب شرق المدينة.

كما ذكرت التقارير أن هناك تسعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وأفاد معهد أثينا الجيوديناميكي بأن الزلزال وقع في الساعة 0917 صباحا (0617 بتوقيت جرينتش.

وفر الكثير من السكان من المباني إلى الشوارع، حسبما ظهر في مشاهد بثها التلفزيون.

وشعر السكان بالزلزال في الجزيرة بأكملها بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل سانتوريني، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات تقع شمال جزيرة كريت.

وتهدمت عدة منازل قديمة في كريت، كما ظهرت تصدعات في مبان أحدث.

وفي الوقت نفسه، عبر بحر إيجه في تركيا، شعر الناس بالزلزال على طول الساحل في شبه جزيرة داتشا، حيث فر الناس إلى الشوارع .

وذكرت صحيفة "حريت" أنه بينما تسبب الزلزال في حالة من الذعر، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.