Masrawy logo white

السعودية تبحث مع الولايات المتحدة سبل إرساء الاستقرار بالشرق الاوسط

04:13 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
السعودية تبحث مع الولايات المتحدة سبل إرساء الاستقرار بالشرق الاوسط

السعودية والولايات المتحدة

القاهرة - (د ب أ):

بحثت السعودية والولايات المتحدة سبل تعزيز التنسيق المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكجورك، اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك، بحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بالمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي ،وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بين ترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السعودية الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط فيصل بن فرحان

الخبر التالى:

جدل في الكونجرس وبكاء نائبة.. كيف حصلت قبة إسرائيل الحديدية على الدعم الأمريكي؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا