السعودية تبحث مع الولايات المتحدة سبل إرساء الاستقرار بالشرق الاوسط

القاهرة - (د ب أ):

بحثت السعودية والولايات المتحدة سبل تعزيز التنسيق المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكجورك، اليوم الجمعة وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك، بحسب بيان للسفارة السعودية بالقاهرة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التنسيق المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بالمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي ،وجرى خلال اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشارك الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع الوزاري بين ترويكا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.