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وزير الخارجية اللبناني يستعرض خطة عمل الوفد المفاوض في ترسيم الحدود

06:16 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
وزير الخارجية اللبناني يستعرض خطة عمل الوفد المفاوض في ترسيم الحدود

وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب

لبنان - (أ ش أ)

استعرض وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله بو حبيب، خطة عمل الوفد المفاوض في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

جاء ذلك خلال إجتماع ترأسه وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، وذلك بحضور مدير الشئون السياسية في الوزارة السفير غادي خوري.

وقدم وفد لجنة الترسيم عرضا للوزير بو حبيب تضمن خطة اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظور الهيدروجرافي التقني القانوني، فيما عرضت وزارة الخارجية وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار التفاوض بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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