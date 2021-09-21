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انطلاق الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. ودعوة لحوار أمريكي صيني

04:16 م الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
انطلاق الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. ودعوة لحوار أمريكي صيني

مقر الأمم المتحدة في نيويورك

وكالات:

انطلقت، الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والتي تستمر لعدة أيام، وتتناول عدة ملفات في مقدمتها جائحة كورونا والمناخ.

وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "نحن على بعد سنوات ضوئية من وصولنا لأهدافنا بشأن تغير المناخ".

وأضاف أن "فيروس كورونا والأزمات المناخية أظهرا هشاشة مجتمعاتنا"، معربا عن الحاجة لـ"تضافر الجهود في إدارة الموارد العالمية".

ودعا جوتيريش الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى الحوار والتفاهم.

وفي وقت سابق، قالت شبكة "سي إن إن" إن الدول الأعضاء في الجمعية العامة سيطلب منها إجراء مداولات حول تحديين متوازيين، وهما إنهاء الوباء وإعادة تحديد الاقتصاد العالمي في فترة ما بعد الوباء ليكون أكثر صحة للكوكب.

ولن تكون اجتماعات الأمم المتحدة في هذه الدورة مثل سابقتها، التي عُقدت عن بعد، لكن تقليص عدد الوفود بسبب كورونا يلقي بظلاله على الأجندة، وأثر في قائمة الحضور، وسيؤثر في زخم المستمعين للكلمات حضوريا.

الأمم المتحدة حوار أمريكي صيني الصين الولايات المتحدة فيروس كورونا

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