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برلين تعرب عن صدمتها إزاء واقعة إطلاق النار في جامعة روسية

01:02 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
برلين تعرب عن صدمتها إزاء واقعة إطلاق النار في جامعة روسية

هجوم جامعة بيرم الروسية

برلين - (د ب أ):

أعربت الحكومة الألمانية عن صدمتها إزاء واقعة إطلاق النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "هذه جريمة مروعة... قلوبنا وتعاطفنا مع أقارب القتلى، وبالطبع أولئك الذين يصارعون الآن العواقب في المستشفيات"، معربا عن تمنياته الطيبة باسم الحكومة الألمانية بالشفاء لجميع المصابين.

وأطلق رجل النار داخل جامعة في مدينة بيرم الروسية في جبال الأورال صباح اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وقالت عدة سلطات إن نحو 20 شخصا أصيبوا في إطلاق النار، كما تم قتل المهاجم. وكانت هناك بيانات في البداية عن اعتقال المهاجم.

إطلاق النار جامعة روسية مدينة بيرم الروسية الحكومة الألمانية

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