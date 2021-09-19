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ماليزيا: أكثر من 78% من السكان البالغين تلقوا تطعيمًا كاملاً

10:04 م الأحد 19 سبتمبر 2021
ماليزيا: أكثر من 78% من السكان البالغين تلقوا تطعيمًا كاملاً

لقاح كورونا

كوالالمبور - (د ب أ)

أفادت اللجنة المعنية باللقاحات في ماليزيا أنه حتى أمس السبت تم تطعيم 18 مليونا و295 ألفا و14 مواطنا، أي ما يوازي 2ر78% من السكان البالغين بالبلاد، تطعيما كاملا ضد مرض كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز "الماليزية نقلا عن اللجنة الخاصة لضمان الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19، في تحديث لها على تويتر، أن 21 مليونا و938 ألفا و426 شخصا أو ما يعادل 1ر93% حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.

ووفقا للصحيفة، تم أمس السبت، على اساس معدل التطعيم اليومي، صرف 232 ألفا و559 جرعة منها 73 ألفا و106 جرعات أولى و159 ألفا و453 جرعة ثانية أو جرعة لقاح كاملة.

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