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تقارير عن انفجار يستهدف مركبة تخص طالبان في شرق أفغانستان

04:25 م الأحد 19 سبتمبر 2021
تقارير عن انفجار يستهدف مركبة تخص طالبان في شرق أفغانستان

كابول- (بي بي سي):

تفيد التقارير الواردة من شرق أفغانستان بأن قنبلة زرعت على جانب الطريق استهدفت مركبة تخص حركة طالبان التي سيطرت على مقاليد البلاد الشهر الماضي.

وقال شهود عيان إن عددا من عناصر الحركة أصيبوا في الانفجار ونقلوا على إثره إلى المستشفى.

جاء ذلك غداة انفجار مماثل أسفر عن مقتل شخصين في نفس المنطقة الواقعة بالقرب من مدينة جلال آباد، شرقي أفغانستان.

ولا تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هذة الإنفجارات حتى وقته لكن المعلوم أن مسلحي تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" المتشدد ينشطون في إقليم ننجرهار الذي تعتبر مدينة جلال آباد عاصمته.

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حركة طالبان أفغانستان كابول انفجار

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