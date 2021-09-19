شكري وأبوالغيط يحضران فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة- (د ب أ):

توجه وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الأحد، إلى نيويورك، فى زيارة للولايات المتحدة الأمريكية تستغرق عدة أيام، يشاركان خلالها فى فعاليات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعرض الوزير شكري رؤية مصر خلال الفعاليات بشأن القضايا المطروحة عليها خاصة الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها قضايا ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وسد النهضة، كما يشارك فى بعض الفعاليات التى تقام على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والإقليمية.

بينما يشارك أبوالغيط فى فعاليات الجمعية العامة ومجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تُعقد على هامشها والتي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها جائحة كورونا والتقسيم الرقمي، وتغير المناخ والتفاوت بين الجنسين .

كما يشارك الأمين العام أيضا في سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي تُعقد على هامش أعمال الجمعية العامة والتي تتناول دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين .

وتُعقد فعاليات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتى بدأت منذ أيام بشكل شخصي وافتراضي على حد سواء بعد أن عُقدت العام الماضي بشكل افتراضي فقط بسبب جائحة كورونا .