المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و765 وفاة

مكسيكو سيتي - أ ش أ:

سجلت المكسيك 11 ألفا و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و564 ألفا و694 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 765 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 271 ألفا و303 وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ مليونين و916 ألفا و271 متعافيا منذ بدء الجائحة.

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