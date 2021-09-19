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المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و765 وفاة

07:58 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و765 وفاة

المكسيك

مكسيكو سيتي - أ ش أ:

سجلت المكسيك 11 ألفا و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و564 ألفا و694 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه خلال نفس الفترة تم تسجيل 765 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس ، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 271 ألفا و303 وفيات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ مليونين و916 ألفا و271 متعافيا منذ بدء الجائحة.

هذا المحتوى من

Asha
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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

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