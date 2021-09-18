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أستراليا تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها: باريس شريك مهم

11:32 ص السبت 18 سبتمبر 2021
أستراليا تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها: باريس شريك مهم

أستراليا

كانبيرا- أ ش أ:

أعربت أستراليا، السبت، عن أسفها لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا؛ على خلفية الاتفاق الأمني الذي أبرمته أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا والذي ترتب عليه انسحابها من صفقة ضخمة لشراء 12 غواصة فرنسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن باريس شريك مهم.

وفي بيان مقتضب، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية: "نلاحظ بأسف قرار فرنسا استدعاء سفيرها لدى أستراليا للتشاور في أعقاب القرار بشأن مشروع غواصات Attack Class ".

وأضافت المتحدثة أن "أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا العميقة إزاء قرارنا، الذي تم اتخاذه وفقًا لمصالح أمننا القومي الواضحة والمُعلن عنها"، مؤكدة أن باريس شريك مهم تأمل كانبيرا في العمل معه مرة أخرى، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إدج" الأسترالية.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعلن في بيان أمس الجمعة استدعاء باريس سفيريها لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا من أجل "مشاورات"، بعد إلغاء صفقة الغواصات.

هذا المحتوى من

Asha
أستراليا فرنسا باريس سحب سفراء الولايات المتحدة بريطانيا

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