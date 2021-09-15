"أثناء حديثه عن ضحايا المرفأ".. وزير لبناني يبكي خلال مراسم التسليم (فيديو)
وكالات
أجهش وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، بالبكاء أثناء مراسم تسليم مقاليد وزارته للوزير الجديد، وذلك خلال حديثه عن ضحايا الوزارة في انفجار مرفأ بيروت.
وخلال تسليم الوزير الجديد أمين سلام، مهام منصبه، وثقت عدسات الكاميرا بكاء راوول نعمة، الذي حاول أن يتمالك دموعه ويواصل الحديث غير أنه في النهاية لم يستطع ما دفع خليفته سلام، إلى التفاعل مع هذا المشهد، وأخرج منديلاً ورقيًا وأعطاه إياه.
وتشكلت الحكومة برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتي من 24 وزيرا، أبرزهم عبد الله أبو حبيب وزيرا للخارجية وبسام مولوي وزيرا للداخلية وموريس سليم وزيرا للدفاع. وجاء تشكيل الحكومة بعد 13 شهرًا من استقالة حكومة حسان دياب.
تراني اتأثرت 💔— 𝓙🕊 (@JoujyAlae1) September 14, 2021
وزير الإقتصاد "السابق" راؤول نعمة يبكي متأثرًا خلال التسلم والتسليم في الوزارة pic.twitter.com/O0uItHinn9
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