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استئناف الرحلات الجوية بين إيران وأفغانستان

12:50 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
استئناف الرحلات الجوية بين إيران وأفغانستان

أرشيفية

طهران - (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري بأنه جرى استئناف الرحلات الجوية بين إيران وأفغانستان، بعد توقف لفترة على خلفية الأوضاع التي شهدها مطار كابول والبلاد بشكل عام.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن شركة طيران ماهان الإيرانية سيرت رحلة من مطار مشهد إلى كابول، على متنها 19 مسافرا، اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه من المقرر أن تعود الطائرة، وهي من طراز إيرباص 310، مع مسافرين، ظهر اليوم إلى مطار هاشمي نجاد الدولي في مشهد.

أفغانستان إيران الرحلات الجوية طهران

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