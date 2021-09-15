جونز هوبكنز: ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى 225 مليونًا

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 225 مليونا و823 ألفا و229 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و649 ألفا و567 حالة.​