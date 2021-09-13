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الولايات المتحدة تسلم تونس 200 ألف جرعة لقاحات مضادة لكورونا

07:34 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
الولايات المتحدة تسلم تونس 200 ألف جرعة لقاحات مضادة لكورونا

لقاح كورونا

تونس - (د ب أ)

استلمت تونس اليوم الاثنين 200 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمساعدتها في عمليات التطعيم المكثفة.

وجاءت الشحنة الجديدة من المساعدات الأمريكية عبر مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.

وتلقت تونس هبات دولية بملايين من الجرعات إثر التفشي الخطير للوباء في يوليو الماضي والذي أودى بحياة أعداد قياسية من المواطنين وأصاب أعدادا كبيرة ضاقت بهم المستشفيات قبل أن تتقلص حدة الموجة منذ منتصف أغسطس.

وحتى يوم أمس الأحد تلقى أكثر من ستة ملايين و623 ألف شخص اللقاح المضاد لكورونا من بينهم قرابة ثلاثة ملايين استكملوا التطعيم.

وتتطلع السلطات لتطعيم نصف سكان البلاد بحلول منتصف أكتوبر، أي 5ر5 مليون شخص.

لقاح كورونا تونس فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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