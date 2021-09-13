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مؤتمر المانجين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات بأكثر من مليار دولار

06:13 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
مؤتمر المانجين لدعم أفغانستان يجمع تبرعات بأكثر من مليار دولار

أنطونيو جوتيريش

جنيف - (د ب أ)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مؤتمر المانحين لدعم أفغانستان تمكن من جمع تبرعات بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وقال جوتيريش إن هذا المؤتمر لبى بشكل كامل التوقعات المتعلقة بالتضامن مع الشعب الأفغاني.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أفغانستان بحاجة إلى أكثر من 600 مليون دولار لغاية نهاية هذا العام من أجل تجنب أزمة في الغذاء وانهيار الخدمات العامة. وتفاقمت ندرة الغذاء بشكل كبير منذ سيطرة طالبان على البلاد الشهر الماضي.

ومع ذلك، لم يستطع جوتيريش تحديد مقدار التمويل الذي سيخصص لميزانية الطوارئ للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وكذلك المبلغ الذي سيتم تقديمه لاحقًا.

أنطونيو جوتيريش أفغانستان مؤتمر المانجين الأمم المتحدة

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