‏الإرياني: مليشيا الحوثي تتحمل المسئولية الكاملة إزاء إغلاق مطار صنعاء الدولي

عدن - (أ ش أ):

حمل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي، المسئولية الكاملة عن إغلاق مطار صنعاء الدولي وما يترتب عليه من معاناة إنسانية للمواطنين، في مناطق سيطرتها جراء إصرارها على استخدامه لأغراض غير مدنية وتحويله إلى ممر لتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية‏.

وأوضح الإرياني - وفقا لقناة اليمن الفضائية - أن الحكومة عرضت خلال جولات التفاوض المختلفة وقدمت للمبعوث الأممي السابق، عدد من المبادرات لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية "الداخلية الخارجية" ووفق شروط تضمن عدم استخدامه من طرف مليشيا الحوثي لأغراض عسكرية ولوجستية، وبما ينهي المعاناة التي يتكبدها المواطنين‏.

وجدد الإرياني التأكيد على فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات المدنية وفق آلية تضمن استخدامه لأغراض مدنية، وأن يكون متاحا لكل اليمنيين، وعدم تحويله إلى ممر لتهريب السلاح والخبراء وتصعيد وتيرة الصراع، أو بوابة لاعتقال مناهضي الانقلاب وخصوم مليشيا الحوثي والمشروع التوسعي الإيراني في اليمن‏ والمنطقة.