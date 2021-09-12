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رئيسي والكاظمي يتفقان على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق

06:10 م الأحد 12 سبتمبر 2021
رئيسي والكاظمي يتفقان على تعزيز العلاقات بين إيران والعراق

إبراهيم رئيسي

طهران - (د ب أ)

عقد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي محادثات اليوم الأحد في طهران أكدا خلالها على تعزيز العلاقات بين بلديهما.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيسي القول في مؤتمر صحفي مشترك بعد المحادثات أن "العلاقات الإيرانية العراقية من شأنها أن تعزز دور البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وقال رئيسي: "خلافا لرغبة الأعداء، فإن العلاقات بين إيران والعراق ستشهد نموا في جميع المجالات".

وذكرت إرنا أن الكاظمي أعلن إلغاء التأشيرات بين البلدين، فيما نقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عنه القول إن العراق يعتزم اتخاذ قرار برفع شرط الحصول مسبقا على سمات الدخول أمام الزائرين الإيرانيين القادمين عن طريق المطارات، وذلك بعد انقضاء مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

واتفق الجانبان على توسيع الشبكك السككية بينهما، فضلا عن بحث التعاون المالي.

وأقام رئيسي في وقت سابق اليوم مراسم استقبال رسمية للضيف العراقي.

وقال الكاظمي في تصريح صحفي قبيل مغادرته بغداد اليوم متوجها إلى طهران "إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين".

وأضاف أن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة، من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار.

إبراهيم رئيسي طهران إيران العراق

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