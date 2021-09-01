بريطانيا تسجل أكبر عدد من الوفيات بكورونا منذ أوائل مارس

لندن - (د ب أ)

أظهرت أحدث بيانات الحكومة البريطانية أنه تم تسجيل 207 وفيات جديدة خلال 28 يومًا من تأكد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأربعاء، وهو أكبر عدد من الوفيات يتم تسجيله منذ مارس.

وتأتي هذه البيانات بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام في بريطانيا والتي يمكن أن تتسبب في تأخر في الإبلاغ عن حالات وفاة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كما أظهرت البيانات أن هناك 7598 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا، حتى 31 أغسطس، ارتفاعا من 6929 قبل أسبوع، وهو أعلى معدل منذ 12 مارس.

وتم تسجيل 35693 إصابة جديدة بالفيروس في بريطانيا، أعلى من المتوسط المسجل خلال 7 أيام.

يذكر أن 9ر78% من سكان بريطانيا فوق 16 عامًا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.