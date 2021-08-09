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مقتل نحو 50 مدنيا في هجمات لمتشددين شمال مالي

05:27 م الإثنين 09 أغسطس 2021
مقتل نحو 50 مدنيا في هجمات لمتشددين شمال مالي

شرطة مالي

نواكشوط - (د ب أ)

أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام في مالي بمقتل قرابة خمسين مدنيا في هجمات متفرقة شنها متشددون على أربع قرى في منطقة جاو شمال مالي قرب الحدود مع النيجر.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتشددين أقدموا كذلك على سرقة عدد من المحلات التجارية والاستيلاء على قطعان من الماشية تعود للقرويين.

وأضافت المصادر أن أعمال القتل كانت بشعة وتمت بإطلاق النار على رؤوس سكان هذه القرى وكل من يتحرك في الشوارع.

أكد مصدر أمني وقوع تلك الهجمات.

يشار إلى ان العديد من الجماعات المتشددة تنشط منذ سنوات في مالي الواقعة غرب افريقيا والدول المحيطة بها وتنفذ هذه الجماعات هجمات بشكل متكرر على مدنيين وعسكريين هناك حيث يوجد فرعان لتنظيم داعش فضلا عن جماعات تدين بالولاء لتنظيم القاعدة.

ويوجد في مالي مهمة للأمم المتحدة وأخرى للاتحاد الأوروبي.

مالي نواكشوط منطقة جاو النيجر

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