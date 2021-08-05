الصحة العالمية: وفيات كورونا ارتفعت إلى مستوى قياسي في أفريقيا

أبوجا- (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية إن عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا توفوا بسبب تداعيات الإصابة هذا الأسبوع.

وقالت فيونا أتوهبوي، مسؤولة منظمة الصحة العالمية المعنية بإدخال اللقاحات في المنطقة الأفريقية، في إفادة عبر الإنترنت، الخميس، إن أكثر من 6400 شخص توفوا هذا الأسبوع بسبب إصابتهم بمرض كوفيد-19 .

وأضافت المسؤولة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 19% خلال الأسبوع نفسه أيضا.