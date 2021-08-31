جون كيري يعود إلى الصين ويزور اليابان للإعداد لمؤتمر المناخ

بكين- (أ ف ب):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكي يوم الاثنين أن المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري سيزور اليابان والصين اعتبارا من الثلاثاء لمناقشة "الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن جون كيري الذي زار الصين في ابريل سيذهب هذه المرة إلى تيانجين "لمواصلة المناقشات حول الجوانب الرئيسية لأزمة المناخ".

وبعد زيارته لشنجهاي منتصف ابريل، تعهد البلدان في بيان مشترك "بالتعاون (...) لمواجهة أزمة المناخ". لكن بكين قالت في نهاية يوليو إن هذا التعاون سيعتمد على "الصحة العامة الجيدة" للعلاقات الثنائية.

وخلال رحلته الآسيوية التي تنتهي الجمعة، سيلتقي جون كيري نظراءه الدوليين في طوكيو، حسب وزارة الخارجية التي لم تذكر من هم "للتعاون (...) في جهود مواجهة تغير المناخ".

وتهدف جولة المبعوث الأمريكي إلى آسيا إلى "تعزيز جهود الولايات المتحدة الثنائية والمتعددة الأطراف لرفع الطموحات المناخية" قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) المقرر عقده في غلاسكو في اسكتلندا في نوفمبر.

ونشر خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة تقريرا مخيفا في بداية أغسطس توقعوا فيه أن يبلغ ارتفاع حرارة الكوكب عتبة 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة "في بداية 2030"، أي قبل "عشر سنوات" من التقديرات السابقة.

وقال الخبراء إن البشر مسؤولون "بلا نقاش" عن تغير المناخ وليس لديهم خيار سوى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير إذا كانوا يريدون الحد من الضرر.