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شكري يبحث مع نظيرته الليبية التعاون الثنائي والتسوية السياسية في ليبيا

09:15 م الإثنين 30 أغسطس 2021
شكري يبحث مع نظيرته الليبية التعاون الثنائي والتسوية السياسية في ليبيا

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬،⁩ اليوم الاثنين، على هامش زيارته الحالية إلى الجزائر، جلسة مباحثات مع نظيرته الليبية السيدة نجلاء المنقوش.

وأشار السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - في بيان - إلى أن الوزيرين بحثا دفع أُطر التعاون الثنائي، فضلاً عن التنسيق من أجل البناء على ما طُرح في اجتماع دول جوار ليبيا وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وكان وزير الخارجية قد شارك اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه جمهورية الجزائر الشقيقة على مدى يومين.

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سامح شكري ليبيا الجزائر نجلاء المنقوش

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