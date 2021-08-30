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باكستان تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 وفاة

08:54 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
باكستان تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 وفاة

أرشيفية

إسلام آباد-(أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في باكستان 3 آلاف و800 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و156 ألفا و281 شخصا.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" اليوم الإثنين - أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 66 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و670 حالة، مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و36 ألفا و921 متعافيا، بعد أن تماثلت 3548 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 93 ألفا و690 حالة.

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225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

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