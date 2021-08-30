كوريا الجنوبية تسجل 1487 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

سول-(د ب أ):

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 1487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 250 ألفا و 51 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2284 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 28 مليون شخص، أي نحو 8ر55 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 6ر14 مليون شخص نحو 5ر28 % من السكان على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.