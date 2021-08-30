Masrawy logo white

كوريا الجنوبية تسجل 1487 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

07:58 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1487 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أرشيفية

سول-(د ب أ):

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين تسجيل 1487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 250 ألفا و 51 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2284 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 28 مليون شخص، أي نحو 8ر55 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 6ر14 مليون شخص نحو 5ر28 % من السكان على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

إعصار أيدا يصل اليابسة في لويزيانا الأمريكية كعاصفة من الدرجة الرابعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| زيادة طفيفة .. وموعد وصول لقاحي "فايزر وموديرنا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا