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الولايات المتحدة تقدم مليون جرعة من لقاحات "كورونا" خلال 24 ساعة

11:21 م الأحد 29 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تقدم مليون جرعة من لقاحات "كورونا" خلال 24 ساعة

لقاح كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، تقديم مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وصرح المركز - في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، بأن إجمالي جرعات اللقاح المقدمة للمواطنين ارتفع إلى 368 مليونا و863 ألفا و734 جرعة، من أصل 440 مليونا و28 ألفا و85 جرعة جرى توفيرها حتى الآن.

وأوضح أن إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 204 ملايين و435 ألفا و968 شخصا، بنسبة بلغت 6ر61% من إجمالي السكان، ونحو 72% من البالغين فوق 12 عاما من العمر (أقل سن مسموح له بتلقي التطعيم)، وأن إجمالي الحاصلين على اللقاح بجرعتيه بلغ 173 مليونا و520 ألفا و211 شخصا، بنسبة بلغت 3ر52% من إجمالي عدد السكان، ونحو 2ر61%من البالغين فوق 12 عاما.

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لقاح كورونا فيروس كورونا الولايات المتحدة

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