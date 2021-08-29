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وزير الدفاع الروسي: موسكو تعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية

05:25 م الأحد 29 أغسطس 2021
وزير الدفاع الروسي: موسكو تعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن بلاده تعمل على زيادة سرعة ومدى صواريخها فرط الصوتية.

وقال شويجو، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد "نعمل على زيادة مدى سلاحنا فرط الصوتي"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن زيادة سرعة الصواريخ من هذا النوع ودقتها، إضافة إلى تكييف وسائل النقل مع أنواع الأسلحة المستحدثة، وذلك عبر تصميم منصة إطلاق نمطية لجميع الصواريخ فرط الصوتية.. مضيفا: "العمل جار على ذلك ولدينا اليوم ما يمكننا عرضه، بل يمكننا أن نحمي بلادنا معه".

وذكّر وزير الدفاع بأن القوات المسلحة الوطنية تمتلك في الوقت الراهن أنواعا عدة من السلاح فرط الصوتي، ومنها صواريخ "كينجال" التي يتم إطلاقها من مقاتلات "ميغ-31 كا" ومنظومات الصواريخ الاستراتيجية "أفانغارد" المزودة بوحدة مجنحة فرط صوتية.

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