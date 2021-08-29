Masrawy logo white

الهند تسجل 45 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

08:06 ص الأحد 29 أغسطس 2021
الهند تسجل 45 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الهند

نيودلهي - أ ش أ:

أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونا و695 ألفا و30 حالة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم أيضا تسجيل 460 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 437 ألفا و830 حالة.

وأضافت الشبكة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 31 مليونا و888 ألفا و642 شخصا، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن تعافي 35 ألفا و840 حالة وخروجهم من المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا نيودلهي لقاح كورونا

الخبر التالى:

مبعوث سول النووي يتوجه إلى واشنطن لبحث الوضع الكوري الشمالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287644

إجمالي الإصابات

16714

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • | عاجلكورونا في 24 ساعة| المتحورات سريعة الانتشار .. وزيادة في إصابات الموجة الرابعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا