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أول تعليق من أمير قطر عقب لقائه مع الرئيس السيسي في العراق

07:27 م السبت 28 أغسطس 2021
أول تعليق من أمير قطر عقب لقائه مع الرئيس السيسي في العراق

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

بغداد - (بي بي سي)

أعرب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في لقاء جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية.

وأشاد بما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل الزيارات واستئناف أطر التعاون بين البلدين، وأكد على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.

هذا المحتوى من

BBC
تميم بن حمد آل ثاني قطر بغداد العلاقات المصرية القطرية

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