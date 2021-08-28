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"مهما كان خيار الأمريكيين".. ماكرون يؤكد بقاء قوات بلاده في العراق لمكافحة الإرهاب

06:17 م السبت 28 أغسطس 2021
"مهما كان خيار الأمريكيين".. ماكرون يؤكد بقاء قوات بلاده في العراق لمكافحة الإرهاب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

بغداد - (ا ف ب)

على هامش المؤتمر الإقليمي لـ"الشراكة والتعاون" ببغداد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي السبت إن بلاده ستبقي على وجود قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب مادامت الحكومة العراقية تطلب ذلك بغض النظر عما تقرره الولايات المتحدة. كما أكد ماكرون وجود مناقشات أولية مع طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية إخراج الناس المعرضين للخطر في أفغانستان.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي السبت في بغداد إن بلاده "ستبقي حضورا لها في العراق لمكافحة الإرهاب، طالما أراد العراق ذلك مهما كان خيار الأمريكيين".

وأضاف في ختام قمة إقليمية استضافتها العاصمة العراقية، بحضور قادة عدد من الدول المجاورة، وجرى التطرق فيها خصوصا إلى موضوع مكافحة الإرهاب وسيادة العراق، أن "لدينا القدرات العملية لضمان هذا الوجود".

مناقشات مع طالبان

وردًا على سؤال عن عمليات الإجلاء من أفغانستان قال ماكرون إن هناك مناقشات أولية مع حركة طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية مساعدة الأشخاص المحتاجين للحماية.

وكانت فرنسا قد أعلنت أمس الجمعة انتهاء عمليات الإجلاء التي تقوم بها.

هذا المحتوى من

بغداد ماكرون الإرهاب أفغانستان حركة طالبان

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