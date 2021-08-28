الرئيس العراقي: علاقاتنا المتوازنة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

بغداد - (د ب أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت أن علاقات العراق المتوازنة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الرئيس العراقي خلال اجتماعه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "إن دور العراق مهم ومحوري، ولا بد من ضمان أمنه واستقراره الذي سينعكس إيجاباً على الجميع، ويؤسس لآفاق أرحب تستند على السلام وتنطلق نحو ترابطات اقتصادية"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

من جانبه، جدد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الطموحات الموضوعة وتعزيز الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

وبحسب البيان، جرى بحث العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين والتأكيد على أهمية تعزيزها في مختلف المجالات عبر الاتفاقات الثنائية و عبر التعاون الثلاثي إلى جانب مصر.

كما تم بحث آلية التعاون في المنطقة عبر تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية من خلال دعم الاستثمار والتعاون في قطاعات الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية.

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية وأهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في تعزيز التعاون وتجاوز الأزمات والانطلاق نحو أمن واستقرار المنطقة باعتباره أولوية للجميع، وضرورة إنهاء التوترات عبر التلاقي والحوار الفاعل والجاد والانطلاق نحو آفاق التعاون المشترك في الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يعزز حياة أفضل لكل شعوب المنطقة.