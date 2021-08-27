ارتفاع ضحايا انفجاري مطار كابول إلى 72 قتيلًا

كابول - أ ش أ

ارتفع عدد ضحايا انفجارين وقعا في محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية كابول أمس إلى 72 أفغانيًا بينهم 13 جنديًا أمريكيًا إلى جانب إصابة أكثر من 150 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - أن تنظيم داعش - خراسان أعلن مسؤوليته عن الانفجارين اللذين وقعا أمس الخميس.

من جانبها .. قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الهجوم الأول كان تفجيرًا انتحاريًا بينما كان الهجوم الثاني في صورة انفجار وقع بالقرب من فندق في محيط مطار كابول.