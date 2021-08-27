Masrawy logo white

ارتفاع ضحايا انفجاري مطار كابول إلى 72 قتيلًا

12:55 م الجمعة 27 أغسطس 2021
ارتفاع ضحايا انفجاري مطار كابول إلى 72 قتيلًا

انفجار مطار كابول

كابول - أ ش أ

ارتفع عدد ضحايا انفجارين وقعا في محيط مطار "حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية كابول أمس إلى 72 أفغانيًا بينهم 13 جنديًا أمريكيًا إلى جانب إصابة أكثر من 150 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الجمعة - أن تنظيم داعش - خراسان أعلن مسؤوليته عن الانفجارين اللذين وقعا أمس الخميس.

من جانبها .. قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الهجوم الأول كان تفجيرًا انتحاريًا بينما كان الهجوم الثاني في صورة انفجار وقع بالقرب من فندق في محيط مطار كابول.

هذا المحتوى من

انفجاري مطار كابول كابول أفغانستان داعش

الخبر التالى:

أمين "التعاون الخليجي" يدين تفجير مطار كابل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أسعار الذهب تعود للصعود في مصر والجرام يرتفع 5 جنيهات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا