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تكدس الجثث في مشافي الحكومة في السودان ومطالب بحل الأزمة

04:19 م الخميس 26 أغسطس 2021
تكدس الجثث في مشافي الحكومة في السودان ومطالب بحل الأزمة

مستشفى في السودان- ارشيفية

الخرطوم- (بي بي سي):

كشفت السلطات الصحية في السودان عن تكدس أكثر من 1600 جثة في مشارح المستشفيات الحكومية بسبب نقص الإمكانيات.

وأشار مدير الطب العدلي في وزارة الصحة السودانية إلى أن اجندات سياسية وشخصية أدت إلى تعطيل تشريح ودفن الجثامين واتهم لجنة المفقودين الخاصة بتعطيل تشريح الجثث الأمر الذي فاقم الوضع الكارثي والمأساوي.

وتوجد في الخرطوم في الوقت الحالي ثلاثة مشارح فقط في مستشفيات الحكومةـ وأدى انقطاع التيار الكهربائي الى تحلل جزء كبير من الجثث المكدسة فيها، مما دعا المواطنون في المناطق القريبة من المشارح إلى تنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة بإيجاد حل للأزمة.

وكانت لجنة المفقودين قد طالبت في وقت سابق بعدم تشريح الجثث إلا في وجود جهات دولية معنية بالطب الشرعي خوفا من عدم التعرف على المفقودين.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المفقودين إلا أن لجنة المفقودين تقدرها بنحو أربعين شخصا. وتقول منظمات حقوقية محلية إن بعض الجثث في المشارح تعود إلى أشخاص قتلوا خلال فض اعتصام القيادة العامة قبل عامين على يد قوات أمنية مشتركة.

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الخرطوم السودان وزارة الصحة السودانية المستشفيات الحكومية

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