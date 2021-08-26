الصراع في تيجراي: تبادل الاتهامات بتدهور الوضع بين الحكومة والمعارضة

أديس أبابا- (بي بي سي):

تبادل طرفا الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي اللوم بشأن الوضع الإنساني المتدهور في الإقليم.

وقالت جبهة تحرير شعب تيجراي إن الحصار الذي فرضته قوات الحكومة على الإقليم ألقى بمليون شخص تقريبا إلى حافة المجاعة، كما عطل النظام الصحي في المنطقة، بما فيها إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا، كما أدت إلى تدهور اقتصادي في المنطقة؛ بسبب اضطرار البنوك إلى الإغلاق، وإجبار الشركات على التوقف عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

بدورها، اتهمت حكومة أديس أبابا قوات جبهة تحرير تيجراي بعرقلة جهود الإغاثة في الإقليم ومهاجمة عمال الكهرباء.

وكانت جبهة تحرير تيجراي تقود الحكومة في الإقليم، قبل أن تطيح بها القوات الفيدرالية، في نوفمبر الماضي.

وصنفت الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تيجراي منظمة إرهابية، غير أن المتمردين يقولون إنهم الحكومة الإقليمية الشرعية لتيجراي.

وفي الشهر الماضي، استعادت الجبهة السيطرة على جزء كبير من تيجراي في هجوم حاشد ضد الجيش الوطني.