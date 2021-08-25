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وزيرة الدفاع الألمانية ترفض التكهن بموعد نهاية عملية الإجلاء من أفغانستان

11:06 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
وزيرة الدفاع الألمانية ترفض التكهن بموعد نهاية عملية الإجلاء من أفغانستان

أنيجريت كرامب كارنباور

برلين - (د ب أ)

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور عن اعتقادها بأن النافذة الزمنية لعمليات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابول آخذة في الانغلاق بسبب تفاقم الوضع الأمني هناك.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قالت كرامب-كارنباور مساء اليوم الأربعاء إن هذه النافذة أصبحت أصغر " لازدياد وضع التهديد بوقوع هجمات إرهابية على أشخاص مزمع إجلاؤهم وعلى جنود".

في الوقت نفسه، قالت الرئيسة السابقة لحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إنها "لا تريد أن تتكهن بمقدار هذه النافذة الزمنية لأن ذلك يعرقل العمل الذي لا يزال متواصلا بلا هوادة من أجل الوصول لأكبر عدد ممكن من الناس لركوب الطائرات، كما أن الجنود الميدانيين يواجهون موقفا صعبا جدا جدا".

كان الجيش الألماني حذر أمس الثلاثاء من تزايد وجود انتحاريين محتملين تابعين لتنظيم داعش في كابول.

ومن المنتظر أن تنتهي عملية الإجلاء التي يقوم بها الجيش حاليا في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ومن الممكن أن تسبق آخر رحلة إجلاء جوية للجيش هذا الموعد بصورة ملحوظة.

أنيجريت كرامب كارنباور وزيرة الدفاع الألمانية أفغانستان هجمات إرهابية انجيلا ميركل القوات الأمريكية

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