استمرار تكدس الحشود في مطار كابول أملاً في الإجلاء

كابول - (د ب أ):

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أن آلاف الأشخاص مازالوا يحتشدون حول مطار كابول، صباح اليوم الأربعاء، على أمل السفر، في رحلة إجلاء من أفغانستان.

فقد أظهرت مقاطع الفيديو مئات الأفغان وهم ينتظرون في خندق، خارج أرض المطار.

وشوهد أحد الرجال في مقطع فيديو وهو يتسلق جدار الخندق، لكن جنديين دفعاه للخلف.

وبدأت الدول في نقل من تم إجلاؤهم من رعاياها من مواقع أخرى وجلبهم إلى المطار، بسبب الوضع الفوضوي، حول مداخل المطار.

وقال شخصان مدرجان على قائمة إجلاء أمريكية أنه تم استدعاؤهما إلى مكان بالمدينة واصطحباهما من هناك إلى المطار في قافلة مدرعة.

ومازال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يلتزم بخططه لإنهاء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، بحلول 31 أغسطس الجاري، ولم يتأثر بنداءات الحلفاء الأوروبيين أمس الثلاثاء بالسماح بمزيد من الوقت لعمليات الإجلاء من مطار كابول.

وألمحت مصادر دبلوماسية في الأيام الأخيرة إلى أنه فور وقف رحلات الإجلاء، فإن هؤلاء الذين مازالوا يحتاجون للإجلاء ربما يكونوا قادرين على مغادرة أفغانستان، برا ثم سيتوجهون إلى أوروبا من واحدة من الدول المجاورة لها .

والمعبران الحدوديان المؤديان إلى باكستان مفتوحان حاليا ويحتاج الأفغان إلى تأشيرات للدخول.

وطمأن نائب زعيم حركة طالبان، الملا محمد يعقوب الأفغان بأنه سيكون لهم الحرية في مغادرة البلاد في المستقبل.

وأضاف يعقوب، في مقابلة إذاعية، تم بثها مساء أمس الثلاثاء "إذا كانوا يريدون السفر للخارج للحصول على وظائف لتحسين معيشتهم، يمكنهم التقدم بطلبات لاحقا للحصول على جوازات سفر وتأشيرات ومغادرة البلاد، من خلال القنوات القانونية ".

وتابع أنه لن يمنعهم أحد. ترك البلاد بسرعة وبشكل فوضوي، يثير مشكلة لكافة الجوانب".

غير أن يعقوب أكد على أن معظم الأشخاص في المطار يرغبون ببساطة، في السفر للخارج، "من أجل أحلامهم ، وليس الفرار من حكم طالبان".

وأشار إلى أن ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة السابقة، مازالوا يعيشون في البلاد وتم منحهم العفو.