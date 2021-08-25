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الجزائر ترد على إسرائيل: إيران دولة صديقة ووجودكم في الاتحاد الأفريقي موضع تشكيك

12:19 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
الجزائر ترد على إسرائيل: إيران دولة صديقة ووجودكم في الاتحاد الأفريقي موضع تشكيك

رمطان لعمامرة

(وكالات):

وصف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تخوَف وزير خارجية إسرائيل من العلاقات بين الجزائر وإيران بـ"السخيف".

وقال الوزير لعمامرة خلال ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر، إن العلاقات بين الجزائر وإيران تاريخية وقديمة. كما أن هناك علاقات اقتصادية بطيئة بحكم الحظر المفروض على إيران، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وواصل لعمامرة أن الجزائر وإيران تربطهما علاقات تاريخية كما أن إيران دولة صديقة.

كما وصف عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي بأنها "موضع رفض وتشكك من أعداد متزايدة من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي".

كان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أعرب عن القلق من التقارب بين إيران والجزائر، مهاجمًا الأخيرة لدورها في "شن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس في ختام زيارته للمغرب، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري إسرائيل إيران الاتحاد الأفريقي الجزائر

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