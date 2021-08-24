كندا تعلن استعدادها للبقاء في أفغانستان بعد 31 أغسطس

كندا - (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده للإبقاء على أفرادها العسكريين في أفغانستان بعد الموعد النهائي الذي حدده الأمريكيون في 31 أغسطس لسحب قواتهم.

وأعلن ترودو ذلك بعد اجتماعه اليوم في قمة افتراضية مع زملائه من قادة مجموعة السبع الذين كانوا يجتمعون لمناقشة الأزمة وعودة ظهور طالبان كحكام للبلاد.

وقال ترودو: "كندا مستعدة للبقاء بعد الموعد النهائي 31 أغسطس إذا كان ذلك ممكنا. نريد إنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس".

كان من المتوقع أن يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات من بعض قادة مجموعة السبع في الاجتماع الافتراضي الخاص لمجموعة السبع لتمديد الالتزام العسكري الأمريكي للبلاد إلى ما بعد الموعد النهائي الذي حدده في 31 أغسطس.

وأجاب زعيم الحزب الليبرالي الكندي عندما سُئل عن هذه القضية في صباح وقت مبكر من توقف الحملة الفيدرالية في هاميلتون: "من الواضح أن المحادثة ستستمر مع حلفائنا"، مضيفا "أتطلع إلى التحدث عما يمكننا القيام به أكثر وما إذا كان بإمكاننا التأكد من أننا نحمي أكبر عدد ممكن من الأشخاص وكيف يمكننا ذلك."

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استضاف القمة، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين المطالبين بالتمديد من أجل الإجلاء الكامل لجميع الرعايا الأجانب والأفغان المستضعفين الذين ساعدوا الأمريكيين وحلفاء الناتو قبل سقوط البلاد الأخير في أيدي طالبان.

عندما سئل عما إذا كان يشعر بأي ندم بشأن الدعوة للانتخابات الفيدرالية في اليوم الذي سقطت فيه كابول في يد طالبان، قال الزعيم الليبرالي أثناء حملته الانتخابية إن حكومته تعمل "بجد بشكل لا يصدق" لبذل كل ما في وسعها لإجلاء الناس من أفغانستان.

وكندا هي واحدة من عشرات الدول المتحالفة التي تشارك في إجلاء الأشخاص الذين يواجهون انتقام طالبان من مطار كابول، والذي قامت القوات بقيادة الولايات المتحدة بتأمينه في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، كشف استطلاع للرأي في كندا، أجري قبل الانتخابات، أن شعبية زعيم الحزب الليبرالي الكندي ورئيس الوزراء، جستن ترودو، بدأت في التراجع في استطلاعات الرأي التي تسبق الانتخابات، بينما اكتسبت حملات قادة كل من حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد المبكرة زخمًا.

ووفقا للاستطلاع، الذي أجراه معهد "أنجوس ريد"، ظهر الليبراليون في تعادل إحصائي مع حزب المحافظين المعارض بنسبة 33 في المائة مقابل 31 في المائة على التوالي.

وشهد زعيم حزب المحافظين، إيرين أوتول، زيادة قدرها 13 نقطة في عدد الأشخاص الذين يقولون إن رأيهم فيه قد تحسن في الأيام الأخيرة، حيث أظهرت البيانات أن أوتول أمامه طريق طويل ليقطعه لكسب جمهور الناخبين. وعلى الرغم من التحسن الأخير، لا يزال 59 في المائة من الكنديين ينظرون إليه نظرة سلبية مقابل 32 في المائة ينظرون إليه بشكل إيجابي.

ولم يكتسب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، زخمًا بين الناخبين في الأسبوع الماضي فقط؛ حين قال 22 في المائة إن رأيهم به قد تحسن، بل يُنظر إليه أيضا بشكل إيجابي من قبل 64 في المائة من الناخبين.

وتراجعت الآراء تجاه الزعيم الليبرالي جستن ترودو بشكل سلبي، خلال الأسبوع الماضي، حيث كان 59 في المائة من الكنديين ينظرون إليه بشكل سلبي مع 32 في المائة فقط ينظرون إليه بشكل إيجابي.

ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 20 سبتمبر المقبل في انتخابات مبكرة يسعى خلالها ترودو إلى استعادة الأغلبية في البرلمان بعد أن فقدها في انتخابات عام 2019.