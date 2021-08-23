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وصول 203 مواطنين أفغان إلى روما

03:11 م الإثنين 23 أغسطس 2021
وصول 203 مواطنين أفغان إلى روما

الأفغان

روما - أ ش أ

أعلنت السلطات الإيطالية وصول 203 مواطنين أفغان إلى روما اليوم الإثنين، مع استمرار نقل الأشخاص المهددين بالتعرض لانتقام حركة طالبان عن طريق جسر جوي إيطالي يمر عبر الكويت.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو - حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - إن إيطاليا تخطط لعقد اجتماع طارئ لمجموعة العشرين (جي 20) بشأن أفغانستان يضم روسيا والصين والهند.

وشدد دي مايو على ضرورة اتباع استراتيجية مشتركة للتعامل مع الوضع في أفغانستان، واتخاذ إجراءات لمنع عودة الإرهاب إلى أفغانستان بعد سقوطها في قبضة طالبان، مشيرًا إلى أهمية عقد اجتماع لمجموعة الدول الصناعية السبع ( جي 7) غدًا الثلاثاء.
وصول 203 مواطنين أفغان إلى روما

هذا المحتوى من

روما أفغانستان حركة طالبان جسر جوي إيطالي الكويت

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