فيروس كورونا: الصين تعلن سيطرتها على المرض مع عدم تسجيل إصابات محلية جديدة

بكين- (بي بي سي):

أعلنت السلطات الصينية اليوم الإثنين أنه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بـفيروس كورونا في البلاد، ما يشير إلى أنها تمكنت من السيطرة على المرض الذي شهد موجة انتشار جديدة في الآونة الأخيرة.

وتأتي العودة إلى الرقم صفر في عدد الحالات المسجلة بعد عدة أسابيع من انتشار موجة من الجائحة في مدينة نانجينغ شرقي البلاد، مرتبطة بمتحور دلتا، السلالة شديدة العدوى، والتي انتشرت أيضا إلى العشرات من المدن والبلدات الصينية الأخرى.

وشكك بعض النقاد في صحة الأرقام المعلنة في الصين، قائلين إن الحكومات المحلية تتعرض لضغوطات كبيرة من بكين لتقليل عدد الإصابات.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لفيروس كورونا في الصين، سجلت 21 حالة جديدة ولكنها ليست ناجمة عن تفش محلي للفيروس، وإنما لأشخاص أصيبوا بها في الخارج وعادوا إلى البلاد.