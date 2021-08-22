رئيس الوزراء العراقي: نتطلع لتقوية العلاقات مع الكويت

الكويت /بغداد - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد أن بلاده حكومةً وشعباً تتطلع إلى تمتين العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في مختلف الصعد والمجالات وتجاوز آثار الماضي إلى المستقبل وإنجاز الكثير على المستويين الوطني والإقليمي والتأثير الإيجابي

جاءت تصريحات الكاظمي خلال اجتماعه برئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في الكويت ، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وشدّد الكاظمي على الإستفادة من الإمكانيات التي يتيحها التواصل الجغرافي، وترابط المصالح الإستراتيجية والإقتصادية بين البلدين، والأواصر الاجتماعية بين الشعبين ولاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إن مصلحة العراق وقوته هما من مصلحة الكويت، التي ستكون عاملاً مهماً لاستقرار العراق.

وأضاف أن أي خطر على العراق سيكون خطراً على الكويت في الوقت نفسه. ودعا الى أهمية الدعم المتبادل بين البلدين، ولاسيما في المحافل الدولية.