العاهل الأردني يتوجه إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي

عمان- (د ب أ):

توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد إلى موسكو في زيارة يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم ، أدى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا للملك عبد الله بحضور هيئة الوزارة.

وعقد آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.