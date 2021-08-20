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بايدن يؤكد استمرار جهود إجلاء الأمريكيين من أفغانستان ويعلن التواصل مع طالبان

08:51 م الجمعة 20 أغسطس 2021
بايدن يؤكد استمرار جهود إجلاء الأمريكيين من أفغانستان ويعلن التواصل مع طالبان

جو بايدن

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع حركة "طالبان" بينما تستمر عمليات إجلاء الأمريكيين والأفغان من مطار كابل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن عمله يركز حاليا على إنجاز عمليات الإجلاء في أفغانستان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الوسائل الضرورية لنقل المواطنين الأمريكيين والحلفاء إلى بر الأمان.

وأضاف أن عملية الإجلاء مرتبطة بمخاطر وليس بوسعه ضمان نتيجتها النهائية بشكل قاطع.

وأشار إلى أنه لا ير أي دليل على عرقلة "طالبان" لعملية إجلاء المواطنين الأمريكيين من أفغانستان، وأكد أن واشنطن على اتصال مع الحركة من أجل ضمان وصول المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الأمريكيين، إلى مطار كابل.

وقال إن توسيع "المنطقة الآمنة" القائمة بمطار كابل حاليا إلى ما أبعد من ذلك قد تكون له "عواقب غير مرغوب فيها".

وأعرب عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستتمكن من إجلاء "الحلفاء الأفغان" بحلول 31 أغسطس.

جو بايدن الولايات المتحدة أفغانستان حركة طالبان

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