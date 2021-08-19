الحريري عن إرسال إيران سفن وقود للبنان: ستحمل معها مخاطر وعقوبات

بيروت- (د ب أ):

علق رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري على إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالوقود إلى لبنان، واعتبر أنها ستحمل معها إلى اللبنانيين "مخاطر وعقوبات".

وقال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "هل ما سمعناه هذا الصباح عن وصول السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين أم إعلان خطير بزج لبنان في وحول صراعات داخلية وخارجية؟".

وأضاف: "يعلم الحزب أيضا أن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى".

ورأى أن "اعتبار السفن الإيرانية أراضٍ لبنانية يشكل قمة التفريط بسيادتنا الوطنية، ودعوة مرفوضة للتصرف مع لبنان كما لو أنه محافظة إيرانية".

واستطرد: "يعلم حزب الله أن أساس أزمة المحروقات في لبنان تنشأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام السوري، والأجدى في هذه الحالة وقف التهريب بدل تمنين اللبنانيين بالحصول على المازوت الإيراني".

كان نصر الله أعلن في خطاب الخميس عن انطلاق السفينة الأولى التي تحمل المحروقات من إيران باتجاه لبنان، وحذر من المساس بها واعتبرها أرضا لبنانية.